Dřevo je úžasný materiál, je tvárný, krásně voní a když odvedete práci poctivě, tak výrobky z něj dlouho vydrží. Dříve jsem ze dřeva vyráběl hlavně nábytek a užitkové věci. Občas opravím nějak starší kousek nebo pro známé něco na zahradu – lavičku, truhlíky nebo bedny na ovoce. V poslední době se trošku pouštím i do „umění“. Začal jsem trošku řezbařit a snažím se vytvářet i dekorativní věci do bytu. Nejde vlastně ani tak o to, co vyrábíte, jestli obyčejnou bednu nebo designovou věc, vždy ale musíte pracovat poctivě a s láskou. To je pro mě ta pravá relaxace, která mi přináší ten správný pocit uspokojení.