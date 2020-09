Zdroj: Deník/Jan Prošek

Rozdíly mezi hokejem inline hokejem je to, že to není to samé bruslení. Člověk v inline hokeji musí být trpělivý a čekat na tu správnou příležitost, kdy se může přejít do útoku. Ještě jeden velký rozdíl jsou ofsajdy. Hokej se hraje na modré čáry, ale v inline hokeji je pouze červená a rozdíl je tam v tom, že přihrávka nemůže přejít červenou čáru a hráč z týmu může stát u soupeřovy branky - přejedete červenou čáru a můžete mu nahrát. To si myslím, že je velký rozdíl.