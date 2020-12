Zdroj: archiv Pavla Starého

„Líbila se mi dovolená na Fidži. Tam to bylo úžasné. Dokonce jsem tam oslavil i narozeniny. Jen dodnes nechápu, jak se o nich domorodci dozvěděli. Všichni mi tam gratulovali a místní ženy mi dokonce zatančily,“ vzpomíná s úsměvem. Nepřeberné množství leteckých snímků má také z motorového paraglidingu, kterému se deset let věnoval. „Lítat jsem přestal před dvěma roky. Řekl jsem si, že je to akorát tak dost. Po těch letech jsem ale naštěstí stále zdravý a bez úhony. Většinou jsem létal v okolí Úštěka. Velmi se mi líbilo dívat se na okolní krásnou krajinu shora a pořídil jsem při tom spousty fotografií i videí,“ popisuje.