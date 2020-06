Zdroj: archiv Nikoly Hesové

Když něco dělám, tak to chci dělat naplno a nejlépe. A není to jinak ani se psy. Ze začátku to bylo jen pár menších soutěží po okolí, ale pak mi to nestačilo. Proto jsem začala hledat jak vyhrát i na větších akcích. Samozřejmě potřebujete, aby váš pes splňoval požadavky, tedy věk, standard plemene, upravenost a správné vedení. Důležité je věnovat se tréninku a umět prodat to, co s pejskem natrénujete. Velkou motivací pro mě bylo, když mě oslovili přátelé a později i cizí lidé, abych jim s předvedením pejska pomohla. Výstavy mě opravdu chytly u srdce a naplno se jim věnuji už šest let.