Zdroj: archiv Markéty Malecové



Ve třetím ročníku se mi naskytla příležitost se vydat do Afriky. Vzhledem k tomu, že jsem se do Afriky vždy dostat chtěla, tak jsem této možnosti využila. Spojila jsem se s neziskovou organizací Whispers, která provozuje nemocnici v Ugandě. Nejtěžší bylo udělat první krok a odhodlat se. Pak už to bylo rychlé.