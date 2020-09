Zdroj: Deník/Jan Prošek

Dříve jsem pískal často v okolí a kluky jsem znal, takže určitě jsem s hráči, které jsem znal, komunikoval. Postupem času jsem začal jezdit dál a hráče tolik neznám. Teď už se během zápasu skoro nebavím, nevypadá to esteticky pěkně, když se rozhodčí neustále s někým vybavuje, a hlavně by mě to vyvedlo z koncentrace.