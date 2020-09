Zdroj: archiv Mariana Lelkeše

Dráhu si původem rodák z Desné v Jizerských horách u Litoměřic staví už asi pět let. Podobnou stavěl také v Brně, kde před svým příchodem do Litoměřic několik let bydlel. Má za sebou také závodění. Po těžkém úrazu, kdy při jednom ze závodů narazil do stromu a zlomil si obratle, lopatku a zápěstí, soutěžení nechal.