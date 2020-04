„Trenér nám následně sestavil sportovní plány, které se snažím plnit. Každý den se jednu až dvě hodiny věnuji různým sportovním aktivitám, například běhu, jízdě na kole či dlouhým výšlapům do okolí Litoměřic. Ke cvičení využívám i naši zahradu, kde je dostatečný prostor. Bez větších problémů zvládám také školní povinnosti. Většina našich profesorů se na situaci adaptovala. Myslím, že to nyní nemají vůbec jednoduché, vidím to u mých rodičů, kteří jsou oba také učitelé,“ popisuje Dominik.