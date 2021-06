Zdroj: archiv Kamily Filipové

Kromě výcviku psů pořádají štětští kynologové řadu akcí. V minulosti to byly například oblíbené Voříškiády a nyní to je třeba Pochod pro útulky nebo výstavy s bonitací či zkoušky pro chovatele. „Členů už je v současné době mnohem méně. Dříve nás bylo kolem padesáti, teď devatenáct,“ vypočítává Kamila Filipová s tím, že do kynologického klubu přicházejí také kurzisti, kteří si pořídí psa a mají zájem s ním něco podnikat a cvičit ho.