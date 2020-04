Detailně sleduji statistiky jednotlivých příspěvků, tedy například to, kolik lidí si je zobrazí nebo jaký je jejich celkový dosah. Za těch pět let jsem vypozoroval, že největší dosah mají příspěvky, které zveřejníme mezi osmou a půl devátou ráno. Sledované jsou také ty, které vydáme od deseti do půl jedenácté dopoledne. Pokud jde o večerní příspěvky, tak největší sledovanost je mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou.