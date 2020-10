Zdroj: archiv Jaroslava Pazourka

V současné době se v basketbalu razí herní všestrannost až do mužských kategorií. Pokud hráč přichází do nějakého mužského týmu, tak až před sezónou dochází k definitivnímu složení kádru. Snažíme se o to, aby si hráči s přechodem do jiné kategorie, k jinému trenérovi, vyzkoušeli jiný post, dochází k rozbourání stereotypů.