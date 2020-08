Zdroj: archiv J. Matouškové

Se současným přítelem Jirkou vyráží do skal každý víkend od jara do podzimu. V zimě, kdy se venku lézt nedá, jezdí na umělou Hudy stěnu do Ústí nad Labem. Velkým zážitkem byly pro Janu lezecké oblasti v zahraničí. Konkrétně na pobřežích Sardinie a Španělska, kde lezla po vápencových skalách. Na Tenerife si zase vyzkoušela cesty po sopečných tufech.