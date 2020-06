Zdroj: archiv Jakuba Piegelbauera

Vzpomínám si na první trénink, byla to spíše teorie. Vysvětloval mi, jak bych měl jednotlivé prvky dělat, na co si dát pozor. Musím se ale přiznat, že se mám ještě hodně co učit. Na parkouru mě nejvíce baví svoboda pohybu, překonávání limitů a sebezdokonalování.