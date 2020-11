Zdroj: archiv sportovce

Ještě než začala Denisa s atletikou, tak už se znala s Kateřinou Poláčkovou. Na závodech si bývaly vždy jedna druhé oporou. „Někdy mezi námi byla i soupeřivost, ale jen ta kamarádská. Ta zdravá.“ Denisa běhá běh na 200 a 400 metrů a chce si někdy zkusit i běh na 800 metrů. Má ambice a chce lámat rekordy.“ A když to nepůjde, tak alespoň překonávat svoje osobáky. Pokaždé, když se mi to podaří, tak jsem neskutečně šťastná,“ culí se. Atletika je však u Denisy až na druhé koleji. Raději se chce naplno věnovat studiu na policejní akademii a závodit tady. „Myslím si, že v atletickém oddílu Olymp se mi může dařit. Tenhle atletický oddíl mi byl vždycky sympatický. Jsou tady dvě závodnice, které já považuji za svoje vzory. Je to Nikola Bendová ' a Kristiina Mäki,“ prozradila sportovkyně. I když na první tréninku byla mírně zmatená. „Bylo to tu obrovský, musela jsem si zvyknout,“ netajila se svými prvními dojmy, ale nyní si areál Olympu nemůže vynachválit. „Ten areál je fantastický, je úplně neskutečný,“ řekla.