A co dnešní mládež? "Je velký rozdíl u dětí, kde v rodině pěstují vztah ke sportu a v rodině, kde sport považují za zbytečný. Osobně si myslím, že je důležité, aby děti sportovaly. Ideální by bylo, kdyby byla možnost jeden den ve škole vyčlenit pouze sportování. Byla by to vlastně líheň pro jednotlivé oddíly. Je smutné, že je v nich málo členů, potencionálních závodníků. Sport je důležitý pro život, rozvíjí řád, kázeň, vytrvalost, všechno souvisí se vším." Toto své životní moudro jednu dobu vštěpovala jako šéftrenérka svým svěřencům na tréninkovém středisku Labe.