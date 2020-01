Lenka Vacková má duši dobrodruha a objevitele

Nakonec jsem si to zamilovala a i když jsme se časem rozešli, tohle mi zůstalo, protože jsem poznala mnoho zajímavých míst v republice i v zahraničí. Dalo by se říct, že jsem na turistice skoro závislá. Když to jde, tak vyrážím skoro každý víkend a bez ohledu na počasí. Je to i dobrý recept, jak si vyčistit hlavu. Pracuji s lidmi a někdy je to psychicky náročné, ale když vyrazím někam na tůru, jsem tam jen já, můj pes a příroda okolo.