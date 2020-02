Jak sama říká, tak od malička byla vystrašená holka, která se bála kde čeho, a to nebylo pro život na vesnici to „pravé ořechové.“ Moc se to nezměnilo ani na střední škole. Zlomil to až její přítel, který jí ukázal, že její strachy jsou zbytečné. To je Kristýna Vránková původem z Křesína, která se ze „strašpytla“ stala adrenalinovým nadšencem.