Podnikání… S odstupem času nevím, jestli to byl vůbec dobrý nápad, ale v porevoluční době jsem jako mnozí podlehl euforii „svobody“ a nových možností a do podnikání jsem se vrhl. Před revolucí jsem pracoval jako elektromechanik, a tak bylo nasnadě, že budu v tomto řemesle pokračovat. A mohu říct, že začátky byly sakra těžké. Vědět to, co vím dnes, znovu bych se do toho nepustil.