Počítačové hry mě opravdu baví. Já vím, že to zabírá moc času a není to ani moc smysluplná činnost, ale dokáže mě to pohltit na dlouhé hodiny. Je pravda, že si to pak často vyčítám, protože jsem mohla udělat plno jiné, užitečnější práce, ale zase si u hraní odpočinu. I když to tak možná nevypadá, jsem vlastně klasická nerdka.