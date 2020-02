Narodila jsem se začátkem v 50. let minulého století v Hrobcích do česko-německé rodiny. Otec byl Němec, maminka Češka. Možná díky tomu se otec vyhnul v roce 1945 odsunu. V poválečném období to však jako Němec neměl jednoduché a proto si tu nikdy úplně nezvykl. Zlom nastal po roce 1968, kdy se oba rodiče rozhodli pro emigraci.