Jožin Guriš: Dílničku rozjel dobrý nápad  

Tím, že jsme rozjeli propagaci na sociálních sítích, se naše výrobky rychle dostaly do okolí i do celé republiky. Lidé mají o originální dárky zájem. Do příštího roku bychom chtěli v dílničce udržet kvalitu našich minibarů a rozjet pár dalších výrobků, které budou uvedeny k objednání dle ročního období. Ale již dnes můžu například prozradit projekt originálních koloběžek, které bych chtěl vyrábět ze starých kol.