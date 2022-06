Už sám název napovídá, že za těmito snímky nemusel nikam jezdit, chodit, lézt „cestou necestou“… Stačilo mu pozorně se dívat z okna v posledním patře jejich panelákového bytu. Tak úplně jednoduché to však nebylo. Co viděl? Třeba poštolky, kterým se zalíbilo u truhlíků s kaktusy. Tahle nabídka se neodmítá a fotograf ji náležitě využil – vznikla série unikátních snímků.

Všechny obrázky na výstavě nafotil B. Tošner z okna panelákového bytu.Zdroj: Miroslav Zimmer

„I přesto, že jsem byl za oknem, musel jsem být náležitě opatrný a nenápadný, abych plaché a obezřetné dravce nevyplašil. Příště už by nepřilétli. Skrýval jsem se s foťákem v naší kuchyni i za dveřmi,“ vzpomíná Břeťa na okamžiky s poštolkami. „Dokonce to vypadalo, že by si u nás založily hnízdo, ale to jsme nechtěli, bylo by to náročnější, asi bychom neutajili naši přítomnost a zničilo by to i naši kaktusovou skalku.“

Inspiraci pro své snímky hledal i ve tvarech mraků, které má z okna před očima každý den, v různých ročních dobách. To vše na pozadí Litoměřic – města, kde žije a které má rád. Jak se mu fotografie povedly, můžete v nemocniční fotogalerii posoudit až do konce června.

Miroslav Zimmer