Zdroj: Deník/Michaela Rozsypalová

Eva Zikmundová pochází původem z Prahy. Brzy se ale přestěhovala do nedalekých Louček a poté za manželem do Levínských Petrovic. „Za pomoci rodiny a přátel jsme začali vytvářet zázemí a zakládat chov. Postupně jsme přikupovali další krávy a stádo se začalo pomalu rozrůstat. Měli jsme v té době tři malé děti a já jsem potřebovala nějaký příjem a zároveň jsem chtěla být doma. Vždycky jsem zvířata chtěla, takže to byla jasná volba,“ vrací se v čase Eva Zikmundová. Telata odcházejí z farmy až po odstavení buď na výkrm, nebo jako plemenná do dalších chovů.