„Napadlo nás to společně s mým synovcem Pavlem Matyášem. Já mám jeden traktor a on dokonce tři. Jezdili jsme spolu na různé traktoriády například na Lounsko nebo Teplicko, a řekli jsme si, že bychom podobnou akci mohli uspořádat i u nás v Drahobuzi, protože na Litoměřicku se zatím traktoriády nekonaly vůbec,“ popisuje Kocourek.

Zdroj: DeníkA tak se nyní do vesničky s necelými třemi sty obyvateli sjíždí zase traktoroví nadšenci z okolních okresů. Jak jinak, než ve svých naleštěných strojích.

„Nejdál jsem na jednu z traktoriád jel k Postoloprtům, asi sedmdesát kilometrů. Není to žádná sranda, ale zhruba za tři hodinky se to zvládnout dá. Abych nebrzdil provoz na frekventované silnici, vybírám si pokud možno trasu po těch vedlejších. Ne vždy to ale jde,“ říká Kocourek, který se traktoriád účastní se svým Zetorem 6718 vyrobeným v roce 1975.

Pořídil ho jako vrak za čtyřicet tisíc, dalších 100 pak investoval do jeho kompletní generálky. I když to není levný koníček, vynaložených peněz ani času nelituje.

„Součástky se dají sehnat na burzách či po bazarech. Jednou jsme se synovcem jeli pro součástku až ke slovenským hranicím. V Polsku nebo Číně se sice vyrábějí i nové, ale jsou to šunty, takže je lepší sehnat ty původní v dobrém stavu, které vydrží,“ doporučuje.

Přípravy na další traktoriádu v Drahobuzi, která se opět uskuteční v polovině července, jsou podle něj už v plném proudu. Prostřednictvím spolku na ní Kocourek už shání i peníze. Přispívá mu obec a pomoc na příští ročník přislíbil i krajský úřad.

„Je to retro akce, takže i ceny, které návštěvníci platí za občerstvení, jsou retro. Takzvaně za nákupku. Dále musíme obstarat také ceny pro výherce soutěží, které jsou součástí tratoriády. Soupeří se v několika disciplínách, například v demontáži kola nebo stavění pneumatiky. Letos to vyhrál náš starosta a to mu přitom nikdo nenadržoval,“ líčí Kocourek, kterému s organizací pomáhají také řada místních a rodina.