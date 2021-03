Zdroj: archiv Jonáše Strnada

Podle něj je důležité, aby trenér brankářů měl zkušenosti s fotbalem jako gólman. „Pokud se chce někdo specializovat na trénování brankářů, tak by měl mít nějaké zkušenosti. Je to hodně specifická pozice,“ poznamenal. Pokud je možné trénovat a hrát zápasy, tak na fotbalových hřištích je prakticky každý den. „Tréninky mám čtyřikrát v týdnu hodinu a půl. Během víkendů se snažím být na zápasech, abych brankáře viděl v akci,“ odhalil časové vytížení a pokračoval: „Práce na plný úvazek to určitě není. Dostáváme odměny, ale určitě to není na to, abychom se tím mohli živit.“