Po škole jsem vyrazila do Německa a Francie, kde jsem na různých stážích a v příležitostných zaměstnáních nasbírala nějaké zkušenosti. Jenže časem jsem zjistila, že ten velký svět není úplně pro mě. Vždy jsem byla rebel a pro okolí extravagantní a chtěla jsem dělat to, co mě baví, a to je především gothic styl, postapo a steampunk. Jenže ten ve velkém módním světě tolik „nefrčí“ a navíc módní prostředí je strašně neupřímné a jen pro lidi s ostrými lokty a to mi tolik nesedí.