„Chtěli jsme, aby si všichni vyzkoušeli naživo před publikem vše, co se za delší dobu naučili a aby to nezůstalo jen v 'laboratoři' školy. Některé děti vystoupily také proto, že uspěly v krajských kolech a tady to pro ně byla dobrá příprava na celostátní soutěže. Myslím, že se to podařilo,“ spokojeně konstatoval učitel ZUŠ Pavel Vágai. Dodal, že s dramaťáky teď připravují další program, který na úterní vystoupení naváže. Má příznačný název Co se nevešlo do divadla a uskuteční se v divadélku Minimax v areálu ZUŠ 27. dubna.

Miroslav Zimmer