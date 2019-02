Libochovice - Zámek v Libochovicích na Litoměřicku se rozloučí se sezonou v pátek 26. a v sobotu 27. října v podvečer pohádkami.

Podle kastelána Ladislava Peška je to už tradice, která do zámeckých komnat naláká stovky rodičů s dětmi. „Pohádkové postavy budou představovat desítky amatérských herců, ale i zaměstnanci zámku včetně zahradníka,“ zve kastelán. Prozradit konkrétní pohádky nechtěl, aby se děti měly na co těšit.

Libochovický zámek patří mezi nejnavštěvovanější památky na severu Čech. Letos ho navštívilo podle kastelána přes dvacet tisíc turistů. Ruce si tam podávaly také filmové štáby a v letních měsících tam natáčela Česká televize upoutávky na velkolepou taneční show StarDance.

Tak se na zámku loučili se sezonou předloni: