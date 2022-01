Vysvětlení podává výtvarnice Lenka Holíková, která vede galerii i Kulturní centrum Řehlovice. „K řehlovickému statku – sídlu centra, kde sympozia už dvě desítky let konáme, patří i objekt po bývalém pivovaru. A právě to nás přivedlo na téma 'Pění to!'. Můžeme jej v přeneseném významu vztáhnout i na dění ve společnosti. Naším podporovatelem je i letos vedle dalších partnerů především česko-německý Fond budoucnosti."