/VIDEO/ Snímky dvou místních fotografů čerstvě najdete v litoměřickém Divadle K. H. Máchy. Společně se zde rozhodli vystavovat fotoreportér Litoměřického deníku Karel Pech a advokát a nadšený fotograf František Diviš.

Karel Pech a František Diviš uvedli v divadle vernisáž jejich fotografií | Video: Deník/Jaroslav Balvín

První z autorů na fotkách vzdává hold místním hasičům. „Je to poděkování klukům v uniformách, hlavně těm z Litoměřic, Lovosic, Roudnice,“ řekl na středeční vernisáži 3. května Karel Pech. Vystavené snímky jsou reportážní, ne ze cvičení, nebo snad nahrané. „Jsou to skutečné události, zásahy, kde jde o majetek, zdraví a život,“ dodal fotograf.

Diviš, který má na vystavených snímcích především parní lokomotivy, se na vernisáži vyznal z lásky k technice a výsledkům lidské práce. „Jedno, jestli je to truhlář, tesař, nebo zámečník. Obdivuji, co vyrobí. A i z lokomotiv jsem nadšený s ohledem na lidskou práci a um. I když je to tak stará technika,“ doplnil Diviš.

Snímky obou autorů můžete vidět v litoměřickém divadle K. H. Máchy až do konce května. „Naše společné téma je oheň. Hasiči ho potlačují, mašiny ho potřebují,“ popsal s úsměvem Diviš na vernisáži námět obou dvou vystavených řad fotografií. Na akci se dorazily podívat asi tři desítky lidí včetně několika hasičů.