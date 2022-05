Dan Richter se narodil v roce 1930 v Ostravě, krátce na to se rodina přestěhovala do Prahy a následně do Ústí nad Labem. Na severu Čech pak malíř zůstal a tvořil až do své smrti v roce 2020. Zvláště si oblíbil malebné České středohoří, v jehož srdci právě nedaleko Třebenic žil.

Jeho díla mohli lidé vidět na řadě úspěšných výstav nejen v České republice, ale také ve Švédsku, Německu, Rakousku, Velké Británii či Kanadě. Obrazy Dana Richtera jsou navíc součástí sbírek v mnoha zemích světa.