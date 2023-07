Skupina Vypsaná fiXa slaví dvacet let alba Bestiálně šťastní. Atmosféru oslav zachytil nový videoklip Štěstí Jimi Dixona XX.

Vypsaná fiXa na Rock for People 2023 | Foto: Vojta Mervart

Své druhé řadové album Bestiálně šťastní vydala pardubická rocková parta Vypsaná fiXa v roce 2003. Už je to kultovní nahrávka. Koncertem v pražském klubu Café V lese slavila letos zjara kapela zpěváka i kytaristy Márdiho dvacáté výročí od vydání té desky.

Fixa co rok chystá pro prestižní akci Rock for People v Hradci unikátní show. Tentokrát ho věnovala právě albu Bestiálně šťastní a Deník zajímá, jak to bude u FiXy v případě její show na festivalu Altros Rockfest 14. července v lovosickém Lesoparku Osmička. Jak totiž řekl pořadatel Altrosu Honza Štok, bude to vůbec první vystoupní FiXy v Lovosicích. „V tom už ji Litoměřice předběhly. Před lety tu bavila (a hned jen ve dvou) kultovní Litoměřický kořen.“

Pirates of the Pubs. Rockový festival Altros uvidí v Lovosicích neotřelou partu

Na jaře v pražském klubu zmizely lístky na fiXu během 30 vteřin. V reakci na to se kapela rozhodla opakovat rozšířený koncertní set před pár tisíci diváky letošní akce Rock for People. Publikum ocenilo každý song, jak je to v novém klipu Štěstí Jimi Dixona XX, jednom ze svých hitů.

Zpěvák a kytarista Márdi o videu říká: „Původní nahrávka je bohužel firmou vypnuta, i původní klip. Nezbylo, než točit nový. To skvěle zvládla Natálie Cali, která se sama ozvala. Povedlo se jí skvěle zachytit naše fanoušky, ti rozpoutali na festivalu extrémní šílenství. Koncert byla velká radost, dokonce s náma hrál i ředitel festivalu. Video je toho důkaz!“

Zdroj: Youtube

Vypsaná fiXa - Štěstí Jimi Dixona XX Zdroj: YouTube.com/Vypsaná fiXa

Kdo nesehnal lístky na první koncert k dvacátému výročí vydání alba či nemohl být na Rock for People, nemusí zoufat. Buď si to s fiXou vynahradí 14. července na Altros Rockfestu v Lovosicích, či si může označit červeně v kalendáři 24. srpen a připsat místo konání: Ledárny Braník, Praha.

FiXa má pro všechny velké překvapení. V srpnu v Ledárnách Braník má live set, aby ještě připomněla kulaté výročí alba. Kapela vyslyšela fanoušky, kteří se na žádné z předcházejících hraní nedostali. Dvouhodinovou show doplní i další živé "kusy". Márdi dodává: „Po skvělým hraní v Café V lese jsme album Bestiálně šťastní rádi hráli na Rock for People. Atmosféra i zpětná vazba byla skvělá. Proto jsme se rozhodli, že vinyl, co vyjde před srpnovým koncertem v Ledárnách Braník, pokřtíme tam a v rámci toho desku ještě přehrajeme, abychom umožnili účast všech, co nám psali, že se zatím nezvládli zúčastnit a moc o to stojí.“

Byl Luboš Andršt věrozvěstem rockové kytary? Jeho album vyšlo k výročí narození

„Že naše druhá deska Bestiálně šťastní má kulatiny, nás upozornili fanoušci a prosili, ať ji alespoň jednou přehrajeme. Přišlo nám to skvělé a vydáme na vinylu, jak by nikdy nevyšla. První čtyři desky máme u velký firmy, ta nyní sídlí v Polsku, na naše snahy o licenci nereaguje. Tak nás napadlo, že výroční koncert v Café V lese nahrajeme a když se to povede, vyjde na vinylu. Jinak Bestiálně šťastní na vinylu nevyjde,“ vysvětlil frontman.

Členové fiXy, držitelky ocenění Ceny Anděl 2022 v kategorii Kapela roku, se nenechávají odradit problémy s jejich bývalou gramofirmou a časem by chtěli zpracovat i zbylá tři alba z rané fáze existence skupiny, neboť je to jediná cesta, jak je vydat na vinylu i dalších fyzických nosičích.

Radek Strnad, Katka Králová