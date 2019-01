Úštěk – Tradiční vánoční akce, na kterou každý rok přicházejí tisíce lidí, propukne v sobotu již podeváté v Úštěku. Ve městě v devět hodin ráno začne Úštěcký advent.

Návštěvníci se mohou těšit na staročeský vánoční jarmark a bohatý kulturní program, který obstará více než 60 vystupujících.

Na náměstí se opět slétnou andělé

Chybět nebudou ani létající andělé, kteří se na náměstí snesou hned třikrát. V 11, ve 14:30 a v 17 hodin. Rovněž třikrát zahraje své pohádky i Sváťovo Dividlo a to ve 12, ve 14 a v 15:30 hodin v kulturním domě.

„V programu na hlavní scéně se představí kejklíř Vojta Vrtek, andělé na chůdách, pouliční divadlo, středověká kapela Řemdich, dětský pěvecký sbor Zvonek, Podřipský žesťový kvintet a mnoho dalších. Vystoupení zde začnou po deváté hodině , poběží po celý den a skončí posledním sletem andělů po 17. hodině,“ uvedl hlavní organizátor akce Libor Uhlík.

Více než 130 řemeslných stánků

Kromě sledování bohatého programu se návštěvníci mohou podívat na vánoční jarmark, na kterém nebudou chybět zruční řemeslníci. Své umění tu předvedou svíčkaři, kováři, keramici, dráteníci, šperkaři a další.

„Na náměstí a v přilehlých uličkách nás čeká největší řemeslný jarmark v severních Čechách. Představí se zde více než 130 řemeslných stánků z Čech, Moravy a Slovenska. Před šatlavou budou stánky s předvádějícími řemeslníky. Před kostelem najdeme zvířátka v ohrádce nebo také poníky na svezení,“ prozradil dále Libor Uhlík.

Prohlídky šatlavy a sklepení s čerty

Součástí programu bude také v době průběhu akce možnost podívat se do šatlavy a dalšího sklepení s čerty. V šatlavě bude také probíhat ražba adventních mincí, které si mohou návštěvníci odnést na památku s sebou domů.

Zajímavé výstavy, prohlídka kostela

Během dne bude také zpřístupněna výstava dětských prací v budově městského úřadu, dále výstava obrazů pražské malířky a zpěvačky Vlasty Kahovcové v úštěcké Galerii U Brány, Pekelná výstava v Pikartské věži či expozice v Židovské synagoze.

Na Úštěckém adventu nebude pusto

ani v kostele sv.Petra a Pavla, který bude přístupný od 9:30 do 16 hodin. Bude tu prohlídka s betlémem a po 14. hodině zde zahraje flétnový soubor Bellus. Bude–li nepříznivé počasí, vystoupí v kostele také pěvecké sbory.

Z litoměřic pojede historický vláček

Zažít sváteční atmosféru a vrátit se do historie mohou návštěvníci již při cestě na Úštěcký advent. Z Litoměřic bude totiž vypraven historický vláček Zubrnické muzeální železnice, který při této příležitosti do Úštěka pojede.

Vstup na náměstí je pro pěší a je zdarma

Ti, co se rozhodnou dorazit do Úštěka autem, se do centra města se svými vozy nedostanou. „Auta je nutné nechat na kraji města na obvyklých parkovištích. Vstup do historické části na jarmark je pouze pro pěší,“ upozornil Libor Uhlík. Dále prozradil příjemný fakt, že vstup na akci je zdarma a všichni jsou srdečně zváni.