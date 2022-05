Wieserův dům v Terezíně bude v sobotu 14. května dějištěm koncertu známého dětského sboru z Lipska Gewandhaus Kinderchor. Zazní mimo jiné skladby z prostředí terezínského ghetta a díla z terezínského prostředí.

Wieserův dům v Terezíně. Ilustrační foto | Foto: Karel Pech

Sbor vznikl v roce 1973 a v současné době se člení na koncertní sbor s asi osmdesátkou dětí ve věku od 9 do 18 let a juniorský sbor s padesátkou dětí od 6 do 9 let. Patří mezi přední dětské sbory v Německu s mezinárodní reputací. Koncert začne od 19.30 hodin, vstupné je na něj zdarma.