Litoměřice - Pop rocková skupina Mig 21 s hercem Jiřím Macháčkem u mikrofonu je dnes 26. 9. s Chinaski, UDG a Michalem Hrůzou hvězdou Ostrovního festivalu – součásti litoměřického Vinobraní.

Jiří Macháček z kapely MIG 21. | Foto: DENÍK/Martin Kůs

Každé ze 4 pódií akce bude patřit jinému hudebnímu žánru, hlavní scéna nabídne slavné skupiny. UDG program zahajují ve 13.00, na Mig 21 přijde řada ve 20.30 hodin. Také o novém živém DVD Migu jsme dali řeč s jeho kapelníkem Honzou Hladíkem.

Letos vám vyšlo živé CD i DVD s Lelek Orchestra. Byl to pro vaši kapelu velký luxus – dovolit si tak velký koncert s bigbandem?

Byl, ale stálo to zato. Celý projekt je naše rodinné stříbro a až se opět najdou finance, rádi si ho zopakujeme.

Orchestr vám tvořili lesníci a letušky. Hajných je plno, jak se vám ale podařilo sehnat tolik letušek?

Naopak. V době, kdy krachuje jedna letecká společnost za druhou, nebyl s letuškami problém, ale sehnat 20 lesníků v době říje, to dá zabrat.

Po jak dlouhé době se vracíte hrát do Litoměřic, rodného města svého showmana Jiřího Macháčka?

V Litoměřicích hrajeme poměrně často. Naposledy asi před půl rokem na náměstí. Na Střeleckém ostrově ale ještě ne, už se tam těšíme.

Je to váš poslední koncert venku?

Tímto koncertem končí definitivně letní sezóna. Pak už se vrátíme do klubů, ale mezitím si dáme kratší pauzu.

Čeká vás koncert na Vinobraní. Dělí se i vaše kapela na pivaře a vinaře? A má některá z těchto sekcí navrch?

Ze začátku snad takové dělení v kapele bylo, ale postupem času se smazalo a teď už pijí všichni všechno.

Koncert, na němž DVD vzniklo, má dobrý a zajímavý zvuk. Na to dobré si člověk rychle zvyká – nechybí vám to teď na koncertech?

Zvuk je opravdu jiný, ale jestli nám naživo něco chybí, tak jsou to spíš některé aranže, které hrál orchestr a na které jsme si hned rádi zvykli.

Přehání Jiří Macháček, když o Migu 21 mluví jako o striptérské skupině?

Ne.

Vydáním výběru hitů, jímž živé CD/DVD je, si kapely „krátívají“ čas o mezi vydáním řadových alb. Kdy se na tu novou můžeme těšit? Uslyšíme z ní už něco i na Vinobraní?

Projekt s orchestrem pro nás rozhodně nebyl krácením času mezi řadovými CD. Stálo nás to hodně sil a času, takže vydání nové desky se spíš kvůli tomu trochu posune, ale už na ní pracujeme.

V písni Bývá mi úzko zpíváte „Komu rostou preference“. Když už jsem tedy u politiky – zahrál by Mig 21 na akci nějaké politické strany?

Na politických akcích jsme nikdy nehráli a ani nebudeme.

Co dělají ostatní členové Migu 21, když Jiří Macháček právě točí film?

Všichni máme ještě jiné práce, koníčky a rodiny, takže se rozhodne nenudíme.

Jak vznikl námět na text písničky Svěřím se ti, sněhuláku? Souhlasíte, že to je asi první původní česká pop mormonská skladba?

To ví Jirka – je autor textu. Ale problém mužů, kteří mají více rodin a nevědí, u kterého stromku strávit Vánoce, je všudypřítomný.

Jak jde dohromady herecká a muzikantská pověrčivost s faktem, že na DVD je 13 (slovy: třináct) skladeb?

Opravdu 13? No vidíte, toho jsme si ani nevšimli. Asi jsme málo pověrčiví.

Souvisí tvrzení „Třídím odpad“ z dixielandového hitu Na světě rád se sloganem „Třídění je sexy… a navíc to má smysl“ na pošetce DVD? A proč na obalu CD není?

Problém třídění odpadu a ekologická témata jsou nám velmi blízká, a proto souvisí. Slogan jsme na CD nedali čistě z časových důvodů, takže za tím nic jiného nehledejte.