Projekt vznikl na základě spolupráce Akademie výtvarných umění ve Varšavě reprezentovanou Lechem Majewskim a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zastoupenou Karlem Míškem. Zakládá se na vzájemné spolupráci a respektu a vytváří tak společné hodnoty.

Podle pořadatelů se tak nese v duchu v dnešní době stále platných slov Václava Havla, která pronesl v roce 1990 v americkém kongresu: „Záchrana světa spočívá v lidském srdci, rozumu, toleranci a vzájemné odpovědnosti.“

Studenti z Plzně a Varšavy na výstavě představí svá díla v podobě plakátů, umělci ze Spojených států na výstavu připravili obrazy, grafiky, kresby a fotografie.

Vernisáž výstavy, kterou zahájí Miroslaw Lewandowski, Josef Mištera a Karel Míšek, se koná od 18 hodin a k vidění bude v hoštecké galerii do 25. června. Následně poputuje do Berlína, Varšavy nebo do Tel Avivu.

Garanci nad výstavou převzali výtvarníci Seth Tobocman, Natasha Konyukov, Alain Le Quernec, František Steker a kurátoři Shalom Neuman, Miroslaw Lewandowski a Robert Carrithers.