Ústí nad Labem, Praha /RECENZE/ - 40 hitů Slavíka se vešlo na aktuální 2DVD „Karel Gott: 02 Arena 2012" (Supraphon, červen 2013). A to včetně písní, které Gott dřív živě vůbec nezpíval. A navrch bonusy…

Dotek lásky, Gottovo zatím poslední řadové album (Supraphon, 2011), přineslo Mistrovi slušný zájem publika, pěkné prodeje i výpravné turné napříč Českem. Na této šňůře pracovalo 80 lidí, měřila na 7 tisíc kilometrů, techniku vezly 4 kamiony. Scénu osvětlovalo 5 lidí a zvučilo 5 osob, videoprojekce řídili 3 technici. Karla Gotta vidělo okolo 80 tisíc návštěvníků, z toho 14 tisíc v Praze ve velké O2 Areně. A právě tam také vznikl TV záznam pro nové 2DVD, historicky první Gottův záznam velkého koncertu.

Kalhotky pro Božského

Že svého Božského Káju Češi a Češky milují, to dokazovaly i dárky od fanoušků. A některé byly i kuriózní. Vedle asi 500 kytic dostal také bonboniéry, alkohol či například knihu Slavné ženy o mužích, ale také boxerské rukavice podepsané slavným Muhammadem Alim či tanga od mladé blondýnky v Olomouci. „Mám pocit, že tahle noc bude ještě hodně dlouhá," smál se Slavík, když si tento dárek rozbalil.

Jednu z největších show turné, koncert z pražské O2 Areny, tedy zachytily i TV kamery. Vznikl z ní více než tříhodinový záznam, v jehož finále uvidí majitelé 2DVD i klip „Party" (hit The Monkees) a show hostů turné Moniky Absolonové (duet „Asi, asi" i její velký hit „Teď královnou jsem já" z muzikálu Kleopatra), zpěvačky Dashy („Man in the Mirror") či píseň od Gábiny Gunčíkové („Země vzdálená" z autorské dílny Ivana Hlase, kterou se proslavilo trio BSP).

Tolik ke zpestření show (i nového 2DVD) kráskami, jejich róbami i pěknými hlasy. Každá byla a je jiná, všechny měly něco do sebe. A jedné každé také Karlovy fanynky záviděly tu šanci objevit se vedle Mistra v záři reflektorů.

Gottovo překvápko? Kontrabas!

Jenže Gottovo první koncertní DVD, to jsou, marná sláva, hlavně písně tohoto multidržitele Slavíků či Cen TýTý.

Fakt, že Gott UMÍ překvapit, ukázalo jeho vystoupení na festivalu Rock for People 2013. Ovšem dost podobným překvápkem začíná i nové DVD. Píseň „Cotton Fields" (Pole s bavlnou) zpívá, doprovázeje se na kontrabas. „Jak jdou léta, vážím si toho čím dál víc, když přijdete na můj koncert," svěřuje se. Prý „dnešní večer to bude hodně jiné", poučil se z divácké komunikace po facebooku a tak. Prý „aby mě nepřehlušoval orchestr, budu se celý večer doprovázet na kontrabas". Ale hned na to Dvořákův Boom! Band rozjede show a Gott „ironicky" zpívá „Dlouho hrát budeme vám" v hitu ELO. Další převzatý hit je od CCR, „Proud Mary". „Já s láskou jsem si hrál", přiznává také. Teď, je-li už panu Božskému více než 70 let, to snad jeho fanynky unesou…

Beatles z USA i slavní textaři

„Přál bych si, aby se takovou průběžnou party stal celý náš večer," hlásí Jedinečný před písní „Party" ze zpěvníčku amerických Beatles The Monkees, resp. Neila Diamonda.

Koncert je logicky i přehlídkou hitů a defilé české textařské elity, naší naprosté špičky. Borovec, Vrba, Suchý, Prostějovský, Krečmar, Černý, Štaidl nebo Rytíř; Karel Gott má zkrátka fůru es v rukávu a dech mu rozhodně nedochází. Aby ne, s tak malými dětmi a mladou manželkou doma.

A jak moc se ohlíží! V italské „Muzice" jen na přelom 70. a 80. let, ale s „Bum, bum, bum" až do 60. let, kdy začínal.

„A do hrobu mi dejte píseň, a zpívejte mi naposled…" (Muzika) zpívá nám maličko pohřebně. Ale kdo by se na Mistra zlobil?!

Kdo že se to vdává?

Plny nostalgie jsou fanynky při hitech„Má první láska se dnes vdává" či „Stokrát chválím čas", ale ani „..a to mám rád" není novinka. Soulová „Chraň Bůh" i živě jen zní, Wonderova „Život jde dál" je funky… a už tu máme druhé DVD ze dvou. Po pravdě, už si teď vůbec nevybavím, jestli to byla i přesná půlka show, ale není to jedno?

Karnevalově zní živě „Včelka Mája", ovšem taková „opičárna" jako od Nightwork to tedy není. Další hity, „Beatles" ani „Jdi za štěstím", zde nesmějí chybět. „Kolikrát si asi poplakaly Gottovy milenky," napadá mě při stejnojmenné písni. Ale třeba byly naopak vysmáté…

Zní také ještě „C´est la vie", „Jsem na světě rád" či famózní, světově úspěšná Svobodova „Lady Carneval". V písni „Pábitelé" doprovodí Slavíka hosté, zvonivý duet „Můj ideál" zde má s Monikou Absolonovou. Je fajn a roztomilé, jak nás Goťák umí rozesmát, když si „diriguje" osvětlovače, aby ho dobře nasvítili. Odbornými termíny „žongluje", že jen člověk žasne: „Jak on se v tom vyzná? Inu, profík!"

Naživo s drivem a noblesou

„Koncert v Ústí byl úžasný, pan Gott jedinečný, vše zpíval naživo s drivem a noblesou. Pane Gotte, klobouk dolů, smekám před vámi, před vaší životní energií i zpěvem. Trefou do černého byli také hosté, kapela všemu dala náboj a šmrnc. Prostě zážitek na celý život," napsala loni Deníku Dana Masopustová. Souhlasím, i já tam byl.