Umění ve špitále. V litoměřické nemocnici vystavuje fotograf Jan Kacar

Litoměřice /FOTO/ - Zátiší z pohledu litoměřického vizuálního umělce si můžete až do konce června prohlédnout v atriu nemocnice. Jan Kacar to do litoměřického špitálu nemá daleko, v sousedství učí na střední škole.

„Fotografuji už od puberty. Beru s sebou foťák, kam to jde, a občas z toho něco vznikne. Příliš nad focením nepřemýšlím, netvořím předem promyšlené cykly. Pokud nějaké nakonec prezentuji, vznikly spíše nahodile," poznamenal Jan Kacar.

