Ústí, Litoměřice – Lubomír Brlica, který je podle obžaloby jedním z organizátorů loňského přepadení litoměřického podnikatele Jaroslava Papouška, odmítá jakoukoliv vinu.

Hlavní líčení v případu přepadeného litoměřického podnikatele Papouška začalo. | Foto: Deník/Karel Pech

Uvedl to v úterý před ústeckým krajským soudem. Stejně jako dalších pět mužů a dvě ženy je obžalovaný z loupeže a porušování domovní svobody. Společně s Josefem Crhákem, kterého soud vyslechl v pondělí, ho obžaloba označuje za organizátora loupeže.



„Odmítám celou obžalobu," řekl v úterý Brlica. Naznačil, že se na něj vinu snaží svést Crhák, který se ke svému jednání přiznal. V případu figuruje jako spolupracující obviněný.



„Všechno zajišťoval a nakonec to spáchal," tvrdí Brlica. Podle obžaloby Brlica u přepadení, které se stalo vloni 25. května, nebyl. Provedl ho prý Crhák s dalšími dvěma obžalovanými a Brlicovým adoptivním synem.



Toho Papoušek v domě zadržel, mladík ale krátce nato zemřel. Přesnou příčinu jeho úmrtí zatím policie nesdělila. „Úmrtí je stále v šetření. V současné době se řeší dodatek ke znaleckému posudku z oboru soudního lékařství," řekla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.



Obžaloba říká, že Brlica zosnoval i přepadení krámku vietnamského obchodníka na litoměřické tržnici, jež mělo přepadení Papouškova domu předcházet. Nakonec se tak nestalo, protože v krámku bylo moc lidí. Brlica odmítl, že by kdy tržnici navštívil. Odmítl také, že by získával informace od obžalovaného Pavla Fiedlera, který v případu figuruje jako tipař.



Crhák v pondělí soudu tvrdil, že se přepadení účastnil proto, aby dostal zpět 150 000 korun, které Brlicovi půjčil. „Odmítám jakoukoli půjčku, kterou bych měl dostat od Crháka," reagoval Brlica. Řekl, že závazek měl Crhák vůči němu.



Brlica mu údajně svěřil svůj vůz značky Cadillac, aby zajistil jeho prodej. Crhák ale auto neprodal, pouze s ním jezdil a vrátil ho poškozené.



Brlica uvedl, že některé obžalované znal jen zběžně jako synovy známé, některé nikdy předtím neviděl. Delší dobu znal pouze Fiedlera.



Jaroslav Papoušek tvrdí, že mu při loupeži z domu zmizely peníze, zbraně a klíče od Ferrari v celkové hodnotě kolem 240 000 korun, škoda na interiéru domu podle obžaloby dosáhla skoro 680 000 korun. Kromě zhmožděnin a podlitin utrpěl podnikatel i jeho rodina kvůli přepadení vážnou duševní poruchu. Kvůli léčení musel Papoušek přerušit podnikání a v této souvislosti žádá náhradu škody v řádu několika milionů korun.



„Když jsem slyšel, jaké má pan Papoušek požadavky, připadá mi, že to celé snad pojal jako podnikatelský záměr," komentoval to Brlica.