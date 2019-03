Litoměřice

Kino Máj Litoměřice

Pátek 15. března

17.30 Kouzelný park

19.30 Bohemian Rhapsody

21.45 Skleněný pokoj

Sobota 16. března

13.30 Kouzelný park

15.30 Kouzelný park

17.30 Skleněný pokoj

19.30 Ženy v běhu

21.45 Captain Marvel

Neděle 17. března

13.30 Kouzelný park

15.30 Kouzelný park

17.00. Captain Marvel

19.30. Captain Marvel

Taneční odpoledne

Neděle 17. března od 15 hodin

Hradní sál

80 Kč

Přijďte si zatančit, setkat se s přáteli u příjemné hudby a strávit taneční odpoledne s kapelou Rosťa Pechoušek Band.

Máša a tři medvědi

Neděle 17. března od 10 hodin

Divadlo K. H. Máchy

30 Kč

Klasická loutková pohádka pro nejmenší. Sváťovo dividlo.

Severočeská galerie výtvarného umění

Do 14. dubna

Pavel Lakomý – Resumé

Pavel Lakomý má za sebou již značnou řadu výstav a malbě se věnuje primárně již celá desetiletí. Od počátku 90. let, kdy se malba stala jeho hlavní doménou, vystřídal v malbě několik inspiračních zdrojů počínaje surrealistickými malíři z 20. až 30. let 20. století v případě cizinců a 30. až 40. let téhož století u českých autorů. Jeho vzory byli René Magritte, Joan Miró či Salvador Dalí, v Čechách Josef Istler nebo Libor Fára.

Lovosice

Ples města Lovosice

Sobota 16. března od 20 hodin

LOVO Divadlo

300 Kč

9. reprezentační ples města, moderuje Hana Reinders Mašlíková, hraje No Headache. Host: Težkej pokondr.

Roudnice n. L.

Páteční tančírna Lady Motyčkové

Pátek 15. března od 20.00 hodin

Hotel Koruna

150 Kč

Těšit se můžete na společenské i netradiční tance pod vedením moderátorky a lektorky tance Lady Motyčkové. Nejde ale pouze o výukové lekce. Večer bude probíhat zároveň jako volná zábava.

Podřipské muzeum

18. 1. - 29. března

Od Marie Terezie po dnešek - Vysvědčení v proměnách času.

Výstava historických školních pomůcek, učebnic, obrazů a vysvědčení, které sloužily našim rodičům, prarodičům a praprarodičům. Výstava se koná ve spolupráci s pražským Pedagogickým muzeem.

Městská knihovna

Do 29. března

Vynálezce Alva

Putovní výstava čítající 58 komiksových listů o oblíbeném pohádkovém hrdinovi Alvovi od Kláry Smolíkové a Luďka Bárty.

Galerie moderního umění

Do 5. května

Václav Cigler (*1929) s Michalem Motyčkou (*1974) připravili pro velký sál Galerie moderního umění v Roudnici n. L. site-specific instalaci nazvanou Světelné pole. Instalace v podobě prostorově rozloženého pulzujícího světla, tichého levitujícího objektu, se bude zjevovat a oslňovat prostor galerie – místo společného setkání – a uvádět diváka do širšího prostorového kontextu. Návštěvník bude moct vnímat symboliku světelné instalace nejen svým zrakem, ale i svou fyzickou přítomností možným pohybem skrze instalaci.

Do 28. dubna

Vizuální umělec a designér Ondřej Vicena (*1988) patří bezesporu k výrazným tvářím nastupující umělecké generace. Východiskem Vicenovy tvorby se stala estetika současné postinternetové doby. Tato nová estetika sestávající z plastových hmot, elektroniky a dalších reliktů výdobytků lidského průmyslového snažení seskládaná do promyšlených teatrálně laděných instalací se tak stává v případě komorní roudnické výstavy vskutku pravým protipólem k prezentaci tvorby Václava Ciglera.

Štětí

Kino Štětí

15. března

17.30 Skleněný pokoj

20.00 Všechno nejhorší 2

16. března

17.30 Kouzelný park 3D

20.00 Skleněný pokoj

17. března

15.30 Kouzelný park

17.30 Captain Marvel