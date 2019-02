Litoměřice

Kino Máj Litoměřice

Pátek 1. března

17.30 Co jsme komu zase udělali?

19.15 Expediční kamera 2019

Sobota 2. března

13.30 Jak vycvičit draka 3

15.30 Psí domov

17.30 Všechno nejhorší 2

19.30 Ženy v běhu

21.15 Co jsme komu zase udělali?

Neděle 3. března

13.30 Jak vycvičit draka 3

15.30 Jak vycvičit draka 3

17.30 Co jsme komu zase udělali?

19.30 Bohemian Rhapsody

15. ples Hospice sv. Štěpána

Pátek 1. března od 20 hodin

Koliba

200 Kč

K tanci a poslechu hraje kapela ELMEX. Výtěžek plesu je určen na podporu hospice.

Povídání o víně – Školní statek Mělník

Pátek 1. března od 18 hodin

Degustační místnost na hradě

320 Kč

Školní statek je úzce spojen se zahradnickou školou v Mělníku, dnes Českou zahradnickou akademií, pro kterou zajišťuje praktickou výuku žáků. Vyrábí se zde česká zemská vína, jakostní vína a jakostní vína s přívlastkem, která se pyšní řadou ocenění.

Na miskách vah

Pátek 1. března od 19 hodin

Divadlo K. H. Máchy

280 - 380 Kč

Strhující drama o hledání pravdy a společenské zodpovědnosti v totalitní společnosti. Harwoodova hra je inspirována skutečným příběhem geniálního dirigenta Berlínské filharmonie Wilhelma Furtwänglera a klade otázky spojené s postavením umění a umělce v totalitní společnosti.

16. litoměřický loutkový festival - Zahájení

Neděle 3. března od 14 hodin

Divadlo K. H. Máchy

zdarma

Zahájení 16. Litoměřického loutkového festivalu průvodem, který bude začínat u Divadla K. H. Máchy, kde společně vyrazíme směrem k Mírovému náměstí a zpět do Divadla K. H. Máchy. V divadle bude následovat program a od 15:00 hod. pohádka. Přijďte s námi zahájit se svými dětmi, obrem a bublinami festival věnovaný loutkám a hlavně dětem. Provázet nás tímto dnem bude Divadlo Kejkle.

16. litoměřický loutkový festival – Kometa je popleta

Neděle 3. března od 15 hodin

Divadlo K. H. Máchy

70 Kč

Pohádka pro malé i velké. Divadlo Kejkle.

Divadlo K. H. Máchy

Do 4. března

800 let města Litoměřic – výstava Probuzení

V předsálí divadla se představí malíři, fotografové, keramici a další výtvarníci ze sdružení www.NezArt.webnode.cz.

Do 3. března

August Piepenhagen (1791-1868)

Vánoční výstava vynikajícího představitele české romantické krajinomalby 19. století.

Do 3. března

Minigalerie III. - Událost pohledem

Událost narození syna Božího, jeho vtělení do podoby malého dítěte, které si každoročně připomínáme dobou adventní a samotnými Vánocemi, je tématem komorní výstavy komponované ze středověkých artefaktů sbírek několika institucí.

Do 14. dubna

Pavel Lakomý – Resumé

Pavel Lakomý má za sebou již značnou řadu výstav a malbě se věnuje primárně již celá desetiletí. Od počátku 90. let, kdy se malba stala jeho hlavní doménou, vystřídal v malbě několik inspiračních zdrojů počínaje surrealistickými malíři z 20. až 30. let 20. století v případě cizinců a 30. až 40. let téhož století u českých autorů. Jeho vzory byli René Magritte, Joan Miró či Salvador Dalí, v Čechách Josef Istler nebo Libor Fára.

Roudnice n. L.

Roudnický masopust a masopustní trhy

Sobota 2. března od 10 hodin

Karlovo náměstí

zdarma

Spolek Trhni se a Ateliér Výtvarka si vás dovolují pozvat na tradiční roudnický masopust. Nebudou chybět zabijačkové speciality, průvod městem a kulturní program.

Tak bavil masopust v Roudnici loni:

Sluha dvou pánů

Sobota 2. března od 19 hodin

Hotel Koruna

40 Kč

Legendární inscenace hry Carla Goldoniho v podání Roudnického ochotnického spolku. Dnes již klasická komedie, v níž její autor završil principy commedie dell´arte, patří ke klenotům světového repertoáru. Veselý příběh s milostnou zápletkou ironicky vyvrací rčení, že nelze sloužit dvěma pánům najednou…

Karneval se Sváťou

Neděle 3. března od 10 hodin

Hotel Koruna

40 Kč

Přijďte si s námi užít krásné dopoledne se Sváťovým dividlem plné zábavy, tance, her a soutěží. Nezapomeňte, masky s sebou!

Podřipské muzeum

Do 29. března

Od Marie Terezie po dnešek

Vysvědčení v proměnách času. Výstava historických školních pomůcek, učebnic, obrazů a vysvědčení, které sloužily našim rodičům, prarodičům a praprarodičům. Výstava se koná ve spolupráci s pražským Pedagogickým muzeem.

Městská knihovna

3. – 29. března

Vynálezce Alva

Putovní výstava čítající 58 komiksových listů o oblíbeném pohádkovém hrdinovi Alvovi od Kláry Smolíkové a Luďka Bárty.

Galerie moderního umění

Do 5. května

Václav Cigler (*1929) s Michalem Motyčkou (*1974) připravili pro velký sál Galerie moderního umění v Roudnici n. L. site-specific instalaci nazvanou Světelné pole. Instalace v podobě prostorově rozloženého pulzujícího světla, tichého levitujícího objektu, se bude zjevovat a oslňovat prostor galerie – místo společného setkání – a uvádět diváka do širšího prostorového kontextu. Návštěvník bude moct vnímat symboliku světelné instalace nejen svým zrakem, ale i svou fyzickou přítomností možným pohybem skrze instalaci.

Do 28. dubna

Vizuální umělec a designér Ondřej Vicena (*1988) patří bezesporu k výrazným tvářím nastupující umělecké generace. Východiskem Vicenovy tvorby se stala estetika současné postinternetové doby. Tato nová estetika sestávající z plastových hmot, elektroniky a dalších reliktů výdobytků lidského průmyslového snažení seskládaná do promyšlených teatrálně laděných instalací se tak stává v případě komorní roudnické výstavy vskutku pravým protipólem k prezentaci tvorby Václava Ciglera.

Terezín

Kulinářské odpoledne v Restauraci Na Hřišti

Sobota 2. března

Hřiště České Kopisty

zdarma

Štětí

Kino Štětí

Pátek 1. března

17.30 00 Ženy v běhu

20.00 Alita: Bojový anděl

Sobota 2. března

17.30 The Lego Movie 2: The Second Part

20.00 Ženy v běhu

Neděle 3. března

15.30 The Lego Movie 2: The Second Part

17.30 Úhoři mají nabito



Úštěk

Galerie U Brány

Do 14. března

V letošním roce slaví úštěcká Galerie U brány již 20 let od doby, kdy poprvé otevřela své brány veřejnosti. Oslavy zahájila první letošní výstavou, která je již tradičně ve znamení fotografie. Od pátku 1. února mohou si návštěvníci Úštěka v galerii prohlédnou cyklus fotografií s názvem Nostalgické lucerny teplického fotografa Siegfrieda Neumaiera. Staré a původní lucerny, které po staletí osvětlovaly ulice, z našich měst pomalu mizí. Jejich kouzlo však zachycují fotografie teplického autora.