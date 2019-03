Litoměřice

Kino Máj Litoměřice

Pátek 8. března

17.30 Colette: Příběh vášně

19.30 Captain Marvel

21.45 Captain Marvel

Sobota 9. března

13.30 Psí veličenstvo

15.00 Captain Marvel

17.20. Captain Marvel

19.30; Ženy v běhu

21.30 Všechno nejhorší

Neděle 10. března

13.30 Lego, Příběh 2

15.30 Psí veličenstvo

17.30 Captain Marvel

19.30 Captain Marvel

16. litoměřický loutkový festival – O zatoulané písničce

Pátek 8. března od 9.30 hodin

Divadlo K. H. Máchy

70 Kč

Pohádkový příběh srozumitelnou formou ukazuje dětem, jak vzniká písnička a co vše ji může v životě potkat. Vysněným cílem představení je ukázat dětem sílu a krásu jednoduché, poetické a poctivé písničky.

16. litoměřický loutkový festival – Sněhurka a sedm trpaslíků

Sobota 9. března od 10 hodin

Divadlo K. H. Máchy

70 Kč

Klasická pohádka o Sněhurce, kterou uvádí Divadlo Víti Marčíka.

16. litoměřický loutkový festival – výtvarná dílna

Sobota 9. března od 11 hodin

Divadlo K. H. Máchy

40 Kč

Chcete příjemně strávit nedělní odpoledne? Po pohádce budeme v divadelní výtvarné dílničce společně tvořit. Dílna je určená dětem a jejich rodičům. Veškerý potřebný materiál je v ceně dílny. Pro rodiče je otevřena kavárna. Pozor, počet míst je omezen.

16. litoměřický loutkový festival – Pejprbój

Sobota 9. března od 15 hodin

Divadlo K. H. Máchy

70 Kč

I tak obyčejný předmět, jako je kus papíru, může ožít. Dětskou představivost rozjitří malý vypravěč s velkou rolí papíru – v čistém, tvarovatelném materiálu objevuje příběhy, které papír vypráví.

Death Metal Poetry

Sobota 9. března od 20 hodin

Klub Baronka

150 Kč

Na první březnový pátek je připravena tvrdě metalová akce Death metal poetry, která přiveze česko-německo-běloruský mix písníček, toho nejtvrdšího ražení, jaké lidstvo vynalezlo. Na koncert dorazí běloruští Relics of Humanity, Novocaine z Německa, Cutterred Flesh z Karlových Varů a litoměřičtí We All Gonna Die.

16. litoměřický loutkový festival – Mauglí

Neděle 10. března od 15 hodin

Divadlo K. H. Máchy

70 Kč

Na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Inscenace, ve které je místo slov akce. Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna housenka…

Severočeská galerie výtvarného umění

Do 14. 4. Pavel Lakomý – Resumé - Pavel Lakomý má za sebou již značnou řadu výstav a malbě se věnuje primárně již celá desetiletí. Od počátku 90. let, kdy se malba stala jeho hlavní doménou, vystřídal v malbě několik inspiračních zdrojů počínaje surrealistickými malíři z 20. až 30. let 20. století v případě cizinců a 30. až 40. let téhož století u českých autorů. Jeho vzory byli René Magritte, Joan Miró či Salvador Dalí, v Čechách Josef Istler nebo Libor Fára.

Lovosice

MDŽ Taneční zábava

Pátek 8. března od 16 hodin

LOVO Divadlo

Zdarma

Mezinárodní den žen. K tanci a poslechu hraje skupina Colours.

Roudnice n. L.

Páteční tančírna Lady Motyčkové

Pátek 8. března od 20.00 hodin

Hotel Koruna

150 Kč

Těšit se můžete na společenské i netradiční tance pod vedením moderátorky a lektorky tance Lady Motyčkové. Nejde ale pouze o výukové lekce. Večer bude probíhat zároveň jako volná zábava.

Podřipské muzeum

Do 29. března

Od Marie Terezie po dnešek - Vysvědčení v proměnách času

Výstava historických školních pomůcek, učebnic, obrazů a vysvědčení, které sloužily našim rodičům, prarodičům a praprarodičům. Výstava se koná ve spolupráci s pražským Pedagogickým muzeem.

Městská knihovna

Do 29. března – Vynálezce Alva

Putovní výstava čítající 58 komiksových listů o oblíbeném pohádkovém hrdinovi Alvovi od Kláry Smolíkové a Luďka Bárty.

Galerie moderního umění

Do 5. 5. Václav Cigler (*1929) s Michalem Motyčkou (*1974) připravili pro velký sál Galerie moderního umění v Roudnici n. L. site-specific instalaci nazvanou Světelné pole. Instalace v podobě prostorově rozloženého pulzujícího světla, tichého levitujícího objektu, se bude zjevovat a oslňovat prostor galerie – místo společného setkání – a uvádět diváka do širšího prostorového kontextu. Návštěvník bude moct vnímat symboliku světelné instalace nejen svým zrakem, ale i svou fyzickou přítomností možným pohybem skrze instalaci.

Do 28. 4. Vizuální umělec a designér Ondřej Vicena (*1988) patří bezesporu k výrazným tvářím nastupující umělecké generace. Východiskem Vicenovy tvorby se stala estetika současné postinternetové doby. Tato nová estetika sestávající z plastových hmot, elektroniky a dalších reliktů výdobytků lidského průmyslového snažení seskládaná do promyšlených teatrálně laděných instalací se tak stává v případě komorní roudnické výstavy vskutku pravým protipólem k prezentaci tvorby Václava Ciglera.

Štětí

Kino Štětí

Pátek 8. března

17.30 Captain Marvel 3D

20.00 Zelená kniha

Sobota 9. března

17.30 Psí veličenstvo

20.00 Captain Marvel

Neděle 10. března

15.30 Psí veličenstvo

17.30 Captain Marvel

Masopust

Sobota 9. března od 13.00 hodin

Stračí/Štětí

Zdarma

Tradiční masopustní veselí. Průvod masek, Josef Švejk a C.K. Patrola a na Novém náměstí malé trhy.

Úštěk

Galerie U Brány

Do 14. března

V letošním roce slaví úštěcká Galerie U brány již 20 let od doby, kdy poprvé otevřela své brány veřejnosti. Oslavy zahájila první letošní výstavou, která je již tradičně ve znamení fotografie. Od pátku 1. února mohou si návštěvníci Úštěka v galerii prohlédnou cyklus fotografií s názvem Nostalgické lucerny teplického fotografa Siegfrieda Neumaiera. Staré a původní lucerny, které po staletí osvětlovaly ulice, z našich měst pomalu mizí. Jejich kouzlo však zachycují fotografie teplického autora.