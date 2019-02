Litoměřice

Kino Máj Litoměřice

15. února

17.30 Alita: bojový anděl

19.30 Ženy v běhu

21.00 Úniková hra

16. února

13.30 Raubíř Ralf a internet

15.15 Aquaman

17.45 Alita: bojový anděl

19.45 Ženy v běhu

21.30 Potomek

17. února

13.30 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

15.30 Raubíř Ral a internet

17.30 Bohemian Rhapsody

19.45 Alita: bojový anděl

Hrad – Degustační místnost

Povídání o víně s Františkem Kupsou

Pátek 15. února od 18.00 a od 21.00 hodin

320 Kč

Povídání o víně s Františkem Kupsou o Žernoseckém vinařství.

Divadlo K. H. Máchy

Nezbedné pohádky

Pátek 15. února od 10.00 d 13.00 hodin

70 Kč

V první pohádce se děti setkají s Karkulkou, Kmotrou Liškou a dobráckým Strýčkem Vlkem. Nezbedná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babičce samou starost.

Oblastní muzeum

Do 24. března

Sklo ve službách politiky

Soubor vystavených předmětů spojuje zjevný politický kontext, který poznamenal jejich estetiku. Každý předmět má svůj příběh, ať už vznikl na objednávku šlechtického dvora, politickou zakázku nebo jako studentská ročníková práce.

Divadlo K. H. Máchy

Do 4. března

800 let města Litoměřic – výstava Probuzení

V předsálí divadla se představí malíři, fotografové, keramici a další výtvarníci ze sdružení NezArt.

Severočeská galerie výtvarného umění

Do 24. února

Alena Zemánková – Radostné poselství do neznáma

Anna Zemánková (1908‒1986) je nejznámější českou autorkou art brut / outsider art a patří také mezi jeho nejvýznamnější představitele v mezinárodním kontextu.

Do 3. března

August Piepenhagen (1791-1868)

Vánoční výstava vynikajícího představitele české romantické krajinomalby 19. století.

Do 3. března

Minigalerie III.

Událost pohledem. Událost narození syna Božího, jeho vtělení do podoby malého dítěte, které si každoročně připomínáme dobou adventní a samotnými Vánocemi, je tématem komorní výstavy komponované ze středověkých artefaktů sbírek několika institucí.

Roudnice n. L.

Podřipské muzeum

Půvaby staré Roudnice

Pátek 15. února od 17.00 hodin

30/40 Kč

Setkání nad fotografiemi staré Roudnice

Do 29. března

Od Marie Terezie po dnešek - Vysvědčení v proměnách času

Výstava historických školních pomůcek, učebnic, obrazů a vysvědčení, které sloužily našim rodičům, prarodičům a praprarodičům. Výstava se koná ve spolupráci s pražským Pedagogickým muzeem.

Štětí

Kino Štětí

15. února

17.30 Alita: bojový anděl (3D)

20.00 Léto s gentlemanem

16. února

17.30 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

20.00 Alita: bojový anděl

17. února

17.30 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

20.00 Na střeše

Beer Club Štětí

FebruarCore III.

Sobota 16. února od 17.00 hodin

80 Kč

Dávka hardcore hudby ve Štětí, tentokrát v podání Never left behind a Night before the End

Úštěk

Město Úštěk

Úštěcký Masopust

Sobota 16. února od 9.00 do 17.00 hodin

Zdarma

Masopustní veselí v lidovém duchu, originální průvod masek, strom hojnosti, přelet prasete z úřadu v 10., 14. a 16.h, velké zabijačkové hody, masopustní trojboj, jarmark.

Tak bavil masopust v Úštěku loni:

a tak předloni:

Velemín

Motorest Velemín

Myslivecký ples

Sobota 16. února od 20.00 hodin

150 Kč

K poslechu a tanci hraje skupina Kadet

Libochovice

KS U Tří lip

Maškarní karneval pro děti – Barevná show

Neděle 17. února od 15 hodin

Maškarní karneval pro děti ve stylu Barevné show.