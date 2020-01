Kdy: Neděle 12. ledna od 15 hodin

Kde: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

Za kolik: 90 Kč

Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, který si z nich ovšem dělá jenom samé legrácky! Dál putují celým smetištěm a musí se vypořádat s hladovým a trochu přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na ubohého Edáčka. Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? Vrátí se všichni šťastně domů? To se dozvíte, když příjdete na pohádku.

Za pohádkou můžete v neděli vyrazit i do Roudnice n./L., kde proběhna v sále Hotelu Koruna od 15.30 hodin Zábavné odpoledne s oblíbenou Inkou Rybářovou plné her, písniček, tance a soutěží nebo do Lovosic, kde pro děti v LOVO Divadle uvádí Loutkoherecká skupina Loudadlo od 16 hodin loutkovou revue Veselá pouť s hosty Jů a Hele.