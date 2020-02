Kdy: Pátek 28. února od 19 hodin

Kde: Lovosice, Centrum kultury LOVOš

Za kolik: 250 Kč

V rámci 50 let na scéně Tomáš Linka zavzpomíná i na působení v kapelách Greenhorns a Fešáci. Jako hosté se představí dámská bluegrassová kapela Báry a dvojnásobný vítěz celostátní Porty, legendární severočeské Průdušky. Tomáš Linka je český zpěvák a hráč na foukací harmoniku stylu country.

Začínal ve skupině White Stars s Mirkem Hoffmannem a Marko Čermákem V roce 1970 se skupina rozpadla odchodem Tomáše Linky a Mirka Hoffmanna do skupiny Greenhorns. V Greenhorns byl Tomáš Linka do roku 1974, kdy odešel s Michalem Tučným a Petrem Novotným do skupiny Fešáci. U Fešáků vydržel do roku 1984, kdy zakládá s Helenou Maršálkovou skupinu Kanafas. Ale již v roce 1987 po nezdaru Kanafasu se vrací do skupiny Greenhorns.

Od roku 1994 znovu spolupracuje se skupinou Fešáci a z Greenhorns odchází v roce 1995. V současnosti hraje ve skupině Fešáci a se svou doprovodnou skupinou Přímá Linka.