Jeden takový s názvem Pre-Massacre in Pub – Vol.5 čeká na fanoušky v sobotu 16. března.

Od 19 hodin se na zdejším pódiu sejdou crust-hrdcorová Postea z Lukavce, rock-crossover kapela Bikinyshop z Berouna, která pódia obráží již od roku 1998, štětská big-beat-funková skupina Mother´s Milk a další štětská kapela Never Left Behind, která celou akci pořádá.

Překvapením koncertu je účast kapely Mother´s Milk. Jak Never Left Behind píší na svém bandzonovém profilu: „Stálo to hodně úsilí a přemlouvání, ale po letech vystoupí „legendární“ Mother's Milk. Kapela měla dlouhou pauzu, naposledy byla aktivní někdy okolo roku 2001 a pak až v roce 2014 na výročním koncertě 50 let bigbítu ve Štětí. Takže všichni pamětníci, i ti, kteří kapelu neznají doražte do Baronky, protože to bude jedna z velmi mála příležitostí slyšet Mother's Milk na živo."

Sobota 16. března od 19 hodin, klub Baronka Litoměřice, vstupné je 100 Kč.