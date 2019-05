Lovosice - Pátek 3. května od 20 hodin, LOVO Divadlo Lovosice, vstupné je 300 korun.

Laco Deczi | Foto: Marek Džupin

Legendární trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York. Koncert proběhne na sále LOVO Divadla při příležitosti otevření kulturní kavárny LOVO Café. Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emigrace v roce 1985.