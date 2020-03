KDY: Pátek 6. března od 19.30 hodin

KDE: Kino Máj, Litoměřice

ZA KOLIK: 30 Kč

Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách, outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní cestovatelé, to vše máte možnost zažít během festivalu a právě v pátek 6. března zamíří Festival Expediční kamera i do Litoměřic do Kina Máj, kde bude k vidění hned pětice filmů. Diváci se mají opravdu na co těšit. Na programu je slovenský film Tieň Jaguara o životě v džungli, o přírodě, o lidských hodnotách, o sobě samých. Kanadský film Surf Cuba o surfování na Kubě, o životě mongolského chlapce v části pohoří Altaj vypráví kanadský film Boy Nomad, že sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian Shan je dost extrémní výzvou, a to nejen vodáckou, vypráví australský film Sary Jaz a poslední z filmů, český "95 kilometrů, které ti změní život" je o extrémním závodě, který na trati dlouhé necelých 100 km spojuje 7 beskydských vrcholů.