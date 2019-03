Litoměřice - Na druhý březnový pátek je připravena tvrdě metalová akce Death metal poetry, která přiveze česko-německo-běloruský mix písníček, toho nejtvrdšího ražení, jaké lidstvo vynalezlo.

Na koncert dorazí běloruští Relics of Humanity, Novocaine z Německa, Cutterred Flesh z Karlových Varů a litoměřičtí We All Gonna Die.