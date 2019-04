Litoměřice - Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích nabídne v pondělí 29. dubna představení Hledání ztraceného ráje.

Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích. | Foto: Deník/Karel Pech

Zatímco v reálném životě hrdinové postupně stárnou, v tomto příběhu je to opačně. Do hotelového pokoje přicházejí aktéři vždy mladší a mladší, jako by se jejich život odehrával pozpátku.